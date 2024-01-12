Карло Анчелотти распределил турниры между голкиперами Луниным и Кепой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил вопрос с распределением игровой практики между голкиперами Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой, сообщает Marca.

По информации источника, украинский вратарь будет играть в матчах чемпионата Испании, а также в Лиги чемпионов. Кепе отведены матчи Кубка Испании.

После травмы основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа, «сливочные» арендовали у «Челси» Кепу до лета 2024 года. В нынешнем сезоне испанец сыграл 11 матчей, из которых 7 на ноль, в остальных пропустил 16 мячей.

Лунин является голкипером «Реала» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне украинский вратарь сыграл 10 матчей, из которых 5 на ноль, в остальных пропустил 6 мячей.

После 19 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 48 очками. На втором месте расположилась «Жирона» (48 очков).

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