Аллегри рассказал о планах «Ювентуса» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о планах туринского клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб изучает ситуацию, чтобы найти игрока, способного вписаться в наш состав. Если мы никого не подпишем – не проблема, я очень доволен нынешней командой. Руководство прекрасно понимает, что нужно делать, но иногда попытки наладить хорошо работающую машину могут только добавить трудностей. Мне нравятся те, кто умеет играть в футбол, и в молодёжной команде «Ювентуса» таких достаточно», – приводит слова Аллегри Football Italia.

11 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.

Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»: