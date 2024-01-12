Хави рассказал о плане «Барселоны» на матч с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

«Результаты очных встреч с Анчелотти? У меня отличные отношения с Карло, но я не слежу за статистикой наших противостояний. В этом сезоне Анчелотти изменил систему «Реала»: теперь команда играет по схеме 4-4-2 с ромбом и «ложной девяткой». Эта деталь станет ключевой в нашем предстоящем матче, но мы подготовимся к этому и постараемся выиграть. Мы намерены играть в атакующий футбол и попробуем воспользоваться свободными зонами», – приводит слова Хави Barca Universal.

Напомним, в полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0, а «Реал» оказался сильнее «Атлетико» (5:3).

Финальный матч Суперкубка Испании пройдёт 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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