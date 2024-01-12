«Кого волнует, что матчи длятся на 5, 10 или 15 минут дольше». Каннаваро — о VAR

Бывший защитник «Наполи», «Реал» и Ювентуса» Фабио Каннаваро выказался о системе ВАР в футболе.

«Ее нужно использовать по назначению: это очень важная, фундаментальная помощь футболу и отмена человеческих ошибок арбитров. Но ее нужно использовать на все 100 процентов. Всегда и во всех случаях. А не частично, не время от времени и, возможно, даже бессистемно — с ассистентами на ВАР, которые сходят с ума, и судьями, которые не настаивают на «пересмотре» ВАР.

И кого волнует, что матчи длятся на 5, 10 или 15 минут дольше. В чем может быть проблема? На чемпионате мира в Катаре мы стали свидетелями нескольких матчей, в которых время восстановления превышало 10 минут. Путь вперед — это техническое время, как в баскетболе», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

Система видеопомощи арбитрам, сокращённо VAR — технология в футболе, позволяющая главному судье принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.