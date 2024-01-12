Лига 1 будет представлена на Кубке африканских наций 61 игроком — больше всех в мире

61 игрок клубов французской Лиги 1 примет участие в розыгрыше Кубка африканских наций, сообщает Actu Foot Afrique в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 34-й розыгрыш Кубка африканских наций стартует 13 января в Кот-д’Ивуаре. Кубок примут шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Всего участие в КАН примут 24 сборные. Это Нигерия, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Гана, Египет, Гамбия, Гвинея, Сенегал, Камерун, Алжир, Буркина-Фасо, Ангола, Мавритания, Намибия, Мали, ЮАР, Тунис, Марокко, Замбия, ДР Конго и Танзания.

23 команды отобрались в результате квалификационного раунда, а Кот-д’Ивуар автоматически попал на турнир в статусе хозяина. Из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Также в 1/8 финала отберутся четыре сборные с третьих мест с наибольшим количеством очков. Финал состоится 11 февраля.