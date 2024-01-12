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«Мы должны отобрать мяч у «Реала». Тренер «Барсы» Хави — о предстоящем матче за Суперкубок

«Мы должны отобрать мяч у «Реала». Тренер «Барсы» Хави — о предстоящем матче за Суперкубок
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о предстоящем финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом». Напомним, 11 января в полуфинальном матче турнира каталонцы обыграли «Осасуну» со счётом 2:0.

«Наша методология, модель игры, блок… пример — прошлый год. Мы были лучше. И в матче Ла Лиге мы играли хорошо до 60-й минуты.

Мы должны отобрать мяч у «Реала». Вы должны видеть нашу ДНК. Мы очень мотивированы», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в финале Суперкубка Испании состоится «эль класико» — «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом», который ранее победил мадридский «Атлетико» со счётом 5:3 в дополнительное время. Финал Суперкубка Испании пройдёт 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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