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«Ямал необычайно талантлив». Хави — о 16-летнем футболисте «Барселоны»

«Ямал необычайно талантлив». Хави — о 16-летнем футболисте «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о 16-летнем футболисте клуба Ламине Ямале. Напомним, 11 января в полуфинальном матче Суперкубка Испании каталонцы обыграли «Осасуну» со счётом 2:0, а Ямал стал автором одного из забитых мячей.

«С мячом у него почти всё получается, всё делает со смыслом… Жаль только, что ему 16 лет. Но ему суждено стать очень важным игроком и приносить пользу. Он был очень хорош, не ограничиваясь голами. Он необычайно талантлив», — приводит слова Хави Marca.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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