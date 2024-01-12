Дрэгушин — о переходе в «Тоттенхэм»: это лучший шаг в моей карьере

Румынский защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин высказался о переходе в лондонский клуб. Напомним, «шпоры» объявили о трансфере игрока накануне, 11 января.

«Когда я услышал об интересе «Тоттенхэма», то задумался. Я размышлял очень долго и, полагаю, сделал лучший шаг в карьере. Я знал, что у клуба большая армия болельщиков, невероятные сотрудники и игроки, поэтому я с нетерпением ждал возможности присоединиться к команде. Могу сказать, что решение было принято сердцем. Это невероятно. Я не представлял всего этого и с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми и начать играть», — приводит слова Дрэгушина официальный сайт «Тоттенхэма».

В текущем сезоне защитник провёл 22 матча за «Дженоа» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.