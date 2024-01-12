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Скопинцев: после отпуска больше всех был рад увидеть доктора — почему, история умалчивает

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, кого был больше всего рад видеть после возвращения из отпуска.

«После отпуска больше всех был рад увидеть доктора. Почему? История умалчивает, ха-ха», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бело-голубые вышли из отпуска в четверг, футболисты прошли углублённое медицинское обследование. В субботу, 13 января, команда отправится на сборы в Катар.

26-летний Скопинцев провёл 18 матчей в рамках внутреннего первенства в сезоне-2023/2024, забил один гол и сделал две результативные передачи.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе.