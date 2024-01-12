Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скопинцев: после отпуска больше всех был рад увидеть доктора — почему, история умалчивает

Скопинцев: после отпуска больше всех был рад увидеть доктора — почему, история умалчивает
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, кого был больше всего рад видеть после возвращения из отпуска.

«После отпуска больше всех был рад увидеть доктора. Почему? История умалчивает, ха-ха», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бело-голубые вышли из отпуска в четверг, футболисты прошли углублённое медицинское обследование. В субботу, 13 января, команда отправится на сборы в Катар.

26-летний Скопинцев провёл 18 матчей в рамках внутреннего первенства в сезоне-2023/2024, забил один гол и сделал две результативные передачи.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Динамо» Скопинцев: нравятся сборы в Катаре — там есть всё для топовой подготовки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android