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Антон Миранчук не стал отвечать на вопрос об интересе «Бешикташа»

Антон Миранчук не стал отвечать на вопрос об интересе «Бешикташа»
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не стал отвечать на вопрос об интересе к своей персоне со стороны турецкого «Бешикташа» на фоне слухов в СМИ.

«Бешикташ»? Без комментариев», — передаёт слова Антона Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Антону Миранчуку со стороны «Бешикташа» в зимнее трансферное окно. Агент футболиста якобы запросил у турецкого клуба зарплату € 3 млн в месяц. Сейчас Миранчук получает в «Локомотиве» € 2,4 млн, но в новом предложении контракта от железнодорожников зарплата будет понижена.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Антон провёл 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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