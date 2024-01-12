Вратарь «Краснодара» Агкацев: есть ощущение, что Ивич на меня рассчитывает

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем. По словам вратаря, сербский специалист рассчитывает на него.

«Он находит подход к каждому игроку, рассчитывает и доверяет всем футболистам. У меня есть ощущение, что Ивич на меня рассчитывает, при нём я начал играть больше. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках. Чем отличается его подход к футболу от других тренеров? Он внёс в команду то, чего ей не хватало всё это время, особенно стабильность. Раньше было много матчей, в которых мы теряли очки. Сейчас «Краснодар» играет каждую встречу на победу. Этим Ивич отличается от предыдущих тренеров», — приводит слова Агкацева издание «РБ Спорт».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года, подписав с российским клубом двухлетний контракт. После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене. 21-летний Агкацев в сезоне-2023/2024 провёл один матч в рамках РПЛ, оставив свои ворота в неприкосновенности. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера составляет € 1 млн.