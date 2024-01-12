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Собослаи — о своей травме: мне уже лучше

Собослаи — о своей травме: мне уже лучше
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Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о своём самочувствии после полученной в начале января травмы задней поверхности бедра.

«Я всё ещё тренируюсь без мяча, но скоро смогу осторожно попробовать начать заниматься с ним. Мне становится лучше. «Борнмут»? Да, возможно, я буду готов, но мы не хотим торопить события», — приводит слова Собослаи This is Anfield.

22-летний Доминик Собослаи перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне венгерский хавбек провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. С «Борнмутом» мерсисайдцы сыграют в воскресенье, 21 января. Игра 21-го тура АПЛ пройдёт на стадионе «Дин Корт».

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