Сирийский вратарь ЦСКА рассказал об интересе из других лиг и проблемах в чемпионате России

Вратарь молодёжной команды ЦСКА Максим Сарраф, вызванный в сборную Сирии на Кубок Азии — 2024, рассказал об интересе от зарубежных клубов. Также он рассказал о своих проблемах в чемпионате России, где теперь имеет статус легионера. По словам футболиста, это мешает ему выступать в молодёжном первенстве, поэтому его будущее находится в подвешенном состоянии.

«Приглашают ли меня в сирийские клубы? Интерес точно есть, но пока это не в зоне моих интересов. Были предложения из восточных стран — от них тоже отказывался. Сейчас сосредоточен на сборной.

Когда закончится сборная, вернусь в ЦСКА? Там тоже сложно. Теперь я легионер, потому что играл за молодёжную сборную на Кубке Азии. В молодёжке нельзя играть легионерам, поэтому пока мой статус в подвешенном состоянии. Я даже не играл последний сезон за молодёжку — только за U17», — приводит слова Саррафа Sрort24.

Стоит отметить, что Сарраф является воспитанником академии ПФК ЦСКА.