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Вратарь «Локомотива» Лантратов: месяца отдыха было достаточно, чтобы перезагрузиться

Вратарь «Локомотива» Лантратов: месяца отдыха было достаточно, чтобы перезагрузиться
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о проведённом зимнем отпуске. По его словам, месяца отдыха было достаточно, чтобы перезагрузиться. Также он признался, что скучал по работе во время отпуска.

«Нормально провёл отпуск. Был дома в Белгороде. Месяца было достаточно, чтобы перезагрузиться и прийти в себя. Во время отпуска скучал в целом по работе. Отдых отдыхом, но нужно хорошо поработать на сборах и вливаться в сезон.

Программу всем раздали. По-моему, через две недели приступил к тренировкам. Самая настоящая подготовка будет на сборах. Сейчас был подготовительный период к сборам. Все ребята поддерживали форму. Нагрузки будут на сборах», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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