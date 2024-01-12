Дрэгушин — о Постекоглу: Ангелос очень хотел, чтобы я присоединился к «Тоттенхэму»

Румынский защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин высказался о главном тренере лондонской команды Ангелосе Постекоглу. Напомним, «шпоры» объявили о трансфере игрока накануне, 11 января.

«Он сказал мне, что действительно хочет, чтобы я присоединился к «Тоттенхэму», ему нравится моя манера игры, и он думает, что я хорошо подхожу для этой команды. Конечно, это помогло мне принять решение. Я почувствовал сильную связь с ним, как только мы заговорили. Мне нравится футбол, который Постекоглу ставит «Тоттенхэму». Высокая линия обороны, прессинг, свободное пространство сзади. С нетерпением жду начала совместной работы», — приводит слова Дрэгушина официальный сайт «Тоттенхэма».

В текущем сезоне защитник провёл 22 матча за «Дженоа» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.