Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» отказался продавать защитника Сиссе в «Локомотив»

«Ференцварош» отказался продавать защитника Сиссе в «Локомотив»
Комментарии

«Локомотив» интересовался защитником «Ференцвароша» Ибрахимом Сиссе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ференцварош» отказался продавать защитника в московский клуб по причине того, что Сиссе является ключевым игроком команды. Сиссе 27 лет, он уроженец Парижа. За венгерский «Ференцварош» футболист выступает с лета 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального защитника в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее в своей карьере защитник представлял такие команды, как «Анже», «Кан» и другие.

В нынешнем сезоне Сиссе провёл 12 матчей в рамках внутреннего венгерского первенства и не записал на свой счёт результативных действий.

Материалы по теме
Баринов: знаю, что Салтыков перешёл в «Локомотив» — иногда читаю новости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android