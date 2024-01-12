«Ференцварош» отказался продавать защитника Сиссе в «Локомотив»

«Локомотив» интересовался защитником «Ференцвароша» Ибрахимом Сиссе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ференцварош» отказался продавать защитника в московский клуб по причине того, что Сиссе является ключевым игроком команды. Сиссе 27 лет, он уроженец Парижа. За венгерский «Ференцварош» футболист выступает с лета 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального защитника в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее в своей карьере защитник представлял такие команды, как «Анже», «Кан» и другие.

В нынешнем сезоне Сиссе провёл 12 матчей в рамках внутреннего венгерского первенства и не записал на свой счёт результативных действий.