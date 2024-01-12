Агкацев: наше поколение выросло на улице, сейчас дети очень сильно отличаются

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о проблемах нынешнего поколения, а также рассказал о своём детстве.

«Нынешнее поколение детей очень сильно отличается от нас. В моё время не было гаджетов, Tik-Tok. Мы всё свободное время проводили на улице. В этом плане, конечно, поменялось очень многое. Единственное, на что я обращаю внимание, так это то, что в Краснодаре дети на площадках до сих пор с утра до вечера играют в футбол. Признаться честно, я каждый раз бываю приятно удивлён. Иногда даже зовут поиграть с ними. С удовольствием присоединяюсь минут на 10-15. Самому приятно, да и детей радуешь», — приводит слова Агкацева издание «РБ Спорт».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене. 22-летний Агкацев в сезоне-2023/2024 провёл один матч в рамках РПЛ, оставив свои ворота в неприкосновенности. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера составляет € 1 млн. За первую команду «Краснодара» Станислав выступает с 2021 года, россиянин дебютировал за «быков» в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».