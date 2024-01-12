Галактионов: отлично, что в «Локомотиве» есть конкуренция — играть будут сильнейшие

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о конкуренции в составе железнодорожников.

«Насколько сложно будет давать всем игровую практику? Это же отлично, если есть конкуренция. Будут играть сильнейшие игроки. В конкуренции проявляются индивидуальные качества, помощь команде и результат, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.