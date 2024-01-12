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Галактионов: втягивающих дней на сборе не будет — нужно сразу окунуться в работу

Галактионов: втягивающих дней на сборе не будет — нужно сразу окунуться в работу
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о физическом состоянии команды после зимнего отпуска.

«Самое главное, что все здоровы и без травм. Текущее функциональное состояние посмотрим. В межсезонье была подготовлена и роздана программа индивидуальной подготовки. Втягивающих дней не будет — нужно будет сразу окунуться в работу», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

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