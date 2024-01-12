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РФСО «Локомотив» исполнилось 88 лет

РФСО «Локомотив» исполнилось 88 лет
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Сегодня, 12 января 2024 года, российскому физкультурно-спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 88 лет. Футбольный клуб железнодорожников посвятил этому событию поздравительный пост в клубных социальных сетях.

РФСО «Локомотив» — 88 лет! 12 января 1936 года — день основания добровольного спортивного общества «Локомотив», положившего начало созданию железнодорожных команд во всех видах спорта под общим названием!

Мы поздравляем с праздником всех спортсменов-железнодорожников: футболистов, хоккеистов, баскетболистов, волейболистов, регбистов и пляжных футболистов! С днём рождения, красно-зелёная семья», — написала пресс-служба ФК «Локомотив» в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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