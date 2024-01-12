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«Не хватало мужской руки». Корнеев объяснил, почему у него не получилось в «Спартаке»

«Не хватало мужской руки». Корнеев объяснил, почему у него не получилось в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Корнеев объяснил, почему у него не получилось закрепиться в основной команде красно-белых.

«Я стремился в основу «Спартака», но в какой-то определённый момент мне не хватило какой-то правильной поддержки. Так как я рос без отца постоянно, не хватало какой-то мужской руки, которая бы направила. Или же это может быть какой-то советник, который бы действительно меня отгородил от этой истории. Какой? Ну я был уличный просто парень, который играл в футбол, но не осознавал настолько… Я осознавал, что я был хорош, да, но, может быть, не настолько, чтобы действительно режимить достаточно, чтобы действительно сделать там глобальные шаги вперёд», — сказал Корнеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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