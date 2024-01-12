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В «Боруссии» прокомментировали возвращение Санчо из «Манчестер Юнайтед»

В «Боруссии» прокомментировали возвращение Санчо из «Манчестер Юнайтед»
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал переход вингера Джейдона Санчо на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Вернуть Санчо было нелегко, на это ушло много дней! Вы можете увидеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол. Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно скорее вернулся на свой высокий уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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