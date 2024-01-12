В «Боруссии» прокомментировали возвращение Санчо из «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал переход вингера Джейдона Санчо на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Вернуть Санчо было нелегко, на это ушло много дней! Вы можете увидеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол. Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно скорее вернулся на свой высокий уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.