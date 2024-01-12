Экс-игрок «Барселоны» Корнеев рассказал о службе в армии

Бывший футболист московского ЦСКА и испанской «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал о службе в армии.

«Застал ли я дедовщину? Ну, конечно. Били? Нет, там был один момент, когда там пришлось включить руки, но потом подняли, поприветствовали меня ночью. Меня начал там допрашивать, конечно, я ничего не сказал. И это сгладилось. Потому что, ну драки это нормальная история там», — сказал Корнеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Корнеев является воспитанником «Спартака». За свою карьеру Игорь успел поиграть за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР. После этого он выступал за испанские «Эспаньол» и «Барселону», а также за «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду» из Нидерландов.