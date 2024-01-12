«Не то место, где хочешь быть». Корнеев рассказал, как однажды чуть не попал в тюрьму

Известный в прошлом футболист Игорь Корнеев рассказал, как однажды чуть не оказался в тюрьме из-за конфликта с начальником из ЦСКА.

«После возвращения из армии у меня произошёл некий конфликт с начальником [из ЦСКА]. В конечном итоге меня отправили в тюрьму, которая была рядом с «Торпедо» на набережной. Что случилось? Просто нагрубил там или ещё, леща не дал, но почти. Он говорит: «Хорошо, всё, ты на две недели едешь в эту тюрьму, завтра подстригайся». Я всё это сделал, подстригся, приехал.

Сидел в зоне, где они принимают, и тогда я осознал, что это, конечно, не то место, где хочешь быть. И слава богу кто-то пришёл и сказал: «Парень, тебе повезло, у нас мест просто нет». Если это не было каким-то театром, то я считаю, что это самый жёсткий момент, потому что там ты понимаешь что это реальная тюрьма. Собаки, какие-то крики или ещё что-то, ты понимаешь, что туда точно не надо», — сказал Корнеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».