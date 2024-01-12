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«Черноморец» арендовал полузащитника «Зенита»

«Черноморец» арендовал полузащитника «Зенита»
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19-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Илья Родионов продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце», сообщает пресс-служба Мелбет Первой лиги в своём телеграм-канале.

Сообщатся, что арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Илья провёл 16 матчей за вторую команду сине-бело-голубых, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Родионова с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 225 тыс.

Напомним, новороссийский «Черноморец» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после 20 сыгранных туров Первой лиги. Команда набрала 18 очков.

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