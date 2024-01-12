«Урал» объявил о первом зимнем трансфере

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о первом зимнем трансфере в сезоне-2023/2024. Екатеринбургский клуб подписал 23-летнего белорусского футболиста Валерия Бочерова, который ранее выступал за БАТЭ.

«Первый новичок «Урала» в новом году! Приветствуем Валерия в Екатеринбурге и желаем ему ярко проявить себя на поле!» — написала пресс-служба «Урала».

Бочеров играет на позиции центрального опорного полузащитника, за «Урал» он будет выступать под третьим номером на спине.

Валерий Бочеров является воспитанником футбольной академии минского «Динамо». Позже он перебрался в БАТЭ, откуда уезжал в аренды в «Смолевичи» и «Слуцк». Позже игрок закрепился в основной команде БАТЭ. Всего на взрослом уровне он провёл 110 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.