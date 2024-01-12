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Защитник Челси Матсен перешёл в Боруссию Дортмунд на правах аренды

«Боруссия» объявила о переходе защитника Матсена из «Челси»
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Футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд объявил о переходе 21-летнего защитника «Челси» Яна Матсена на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский «Челси» планирует продлить контракт с нидерландским футболистом, после чего отдать его в аренду «Боруссии». Матсен находился в системе «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах «синих» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее «Боруссия» взяла в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Английский футболист также будет выступать за немецкую команду до конца сезона-2023/2024.

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