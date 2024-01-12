Кубок Азии, 12 января: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 12 января, состоится матч открытия Кубка Азии — 2023. Напомним, турнир пройдёт в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Полное расписание матчей игрового дня:

Катар — Ливан (19:00 мск).

Сборные Катара и Ливана выступят в группе А. Помимо этих сборных, в группе также находятся национальные команды Китая и Таджикистана.

Отметим, что хозяева турнира являются действующими чемпионами континента. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из страны восходящего солнца четыре раза становились обладателями трофея. На втором месте по победам в турнире находится Саудовская Аравия (3).