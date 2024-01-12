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«Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами

«Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами
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Футбольный клуб «Оренбург» объявил о расторжении контракта с двумя футболистами — команду покинули Кирилл Печенин и Юрий Ковалёв. Контракты с игроками были расторгнуты по взаимному согласию сторон.

«По взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с футболистами Кириллом Печениным и Юрием Ковалёвым. Руководство, тренерский штаб, администрация клуба и болельщики благодарят Кирилла и Юрия за работу и от всей души желают успешного продолжения карьеры! Спасибо!» — написала пресс-служба «Оренбурга» в клубных соцсетях.

Напомним, «Оренбург» к зимнему перерыву в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков за 18 матчей чемпионата страны.

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