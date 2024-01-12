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Ян Матсен — о переходе в «Боруссию»: обещаю сделать всё возможное для успеха команды

Ян Матсен — о переходе в «Боруссию»: обещаю сделать всё возможное для успеха команды
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Нидерландский защитник «Челси» Ян Матсен, присоединившийся к «Боруссии» Дортмунд на правах аренды до конца сезона-2023/2024, высказался о своём переходе в немецкий клуб.

«Боруссия» приложила много сил, чтобы осуществить эту сделку. Я давно слежу за этой командой, даже был на матче Лиги чемпионов в 2022 году в Манчестере. Рад, что с арендой всё получилось. Обещаю, что сделаю всё возможное для успеха команды», — приводит слова Матсена официальный сайт «Боруссии».

Матсен находился в системе «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах «синих» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. О переходе игрока в «Боруссию» стало известно сегодня, 12 января.

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