«Монца» объявила о переходе Даниэля Мальдини

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини проведёт остаток нынешнего сезона в аренде в «Монце». Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба на официальном сайте «Монцы».

Фото: ФК «Монца»

Отметим, что первую половину сезона-2023/2024 сын легендарного защитника «Милана» Поло Мальдини провёл в аренде в «Эмполи».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Эмполи» семь матчей в Серии А, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В сезоне-2022/2023 Мальдини выступал за «Специю» на правах аренды. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

После 19 сыгранных туров «Монца» с 25 очками располагается на 11-м месте. «Эмполи» имеет в своём активе 13 очков и находится на 19-й строчке.