Валерий Кечинов: кого в «Спартак» привезут португальцы? Их приглашение нецелесообразно

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении нового руководителя селекционного департамента красно-белых, которым стал португальский специалист Жоаким Пинту. Также Кечинов прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Понятное дело, что сейчас в любом случае топовые футболисты не поедут в Россию. Мы не играем ни в каких международных турнирах, поэтому приглашение этих специалистов выглядит сомнительно. Ну кого они сюда привезут? Средних легионеров? Лучше тогда развивать своих молодых футболистов.

В данный момент приглашение португальцев нецелесообразно. Если бы мы участвовали в Лиге чемпионов, то всё было бы по-другому и сюда приезжали бы хорошего уровня футболисты. А сейчас качественные легионеры не приедут, даже несмотря на подписание специалиста из «Бенфики», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.