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Сёмин: Пинту и Амарал в «Спартаке» — оригинальные назначения, как и всегда

Сёмин: Пинту и Амарал в «Спартаке» — оригинальные назначения, как и всегда
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении нового руководителя селекционного департамента «Спартака», которым стал португальский специалист Жоаким Пинту. Также Сёмин прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Если говорить о назначении Пинту и Амарала в «Спартак», клуб всегда делает оригинальные назначения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, о назначении Пинту стало известно вчера, 11 января. В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.

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