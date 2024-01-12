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Заммэра Парижа высказался о возможной продаже «Парк де Пренс» клубу «ПСЖ»

Заммэра Парижа высказался о возможной продаже «Парк де Пренс» клубу «ПСЖ»
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Эммануэль Грегуар, первый заместитель мэра Парижа, высказался о возможной продаже стадиона «Парк де Пренс» футбольному клубу «ПСЖ». Напомним, ранее мэр города Анн Идальго назвала предложение клуба о покупке стадиона за € 38 млн нелепым.

«Мэр сказала несколько очень чётких вещей: она хочет, чтобы «Парк де Пренс» оставался парижским достоянием. Это общий актив. Нынешний акционер «ПСЖ» очень хороший и внёс большой вклад в развитие клуба. Мы поддерживаем проект реконструкции стадиона и развитие «ПСЖ».

Подобное решение по определению обрекает нас на вечность. И мы хотим, чтобы «ПСЖ» остался на «Парк де Пренс» навсегда, чтобы «Парк» оставался футбольным стадионом. И чтобы он оставался общим достоянием парижан.

У нас есть много предложений. У нас много инновационных предложений. Но нам нужно уметь обсуждать всё спокойно, а не через СМИ», — приводит слова Грегуара журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

Так как переговоры по приобретению «Парк де Пренс» зашли в тупик, «ПСЖ» планирует подать официальную заявку на приобретение 81-тысячной арены «Стад де Франс».

Изначально парижский клуб хотел получить в собственность свою домашнюю арену, чтобы в дальнейшем провести реконструкцию и увеличить её вместимость.

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