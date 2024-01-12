Рахимов рассказал про свой скандальный уход из «Локомотива»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как уходил из «Локомотива» в 2009 году.

«Всё-таки я пытался договориться спокойно и не выбрасывать всё это в прессу, потому что, если бы я выдал все эти бумажки, это было бы очень… Это унизительно было бы для клуба, а «Локомотив» — команда с именем. Это такая определённая бомба, которая могла взорваться.

Договорились с президентом клуба, что расторгаем контракт, заканчиваем. Естественно, они пытались [продавить] свои условия, что я считаю нормальным. Я говорю: «Давайте договариваться, потому что вы видите пункты в контракте, по которым вы обязаны. Но я всё понимаю прекрасно. Убираем это, это и это». Говорят: «Нет». Я говорю: «Я не совсем понимаю, но смотрите тогда контракт, так как вам нужно быстрее найти тренера, начать работу». Мне говорят, что у меня есть другие обязанности, я должен приходить с 9 до 18.

Наумов сказал, что я ушёл из «Локомотива» очень богатым человеком? Ну я уже был не бедным до этого. Он, наверное, по себе сравнивал. Он ушёл ещё богаче. Просто надо понимать как тренер, что рано или поздно это случится, что бы ты ни делал. Или ты уйдёшь сам, или тебя уйдут, или тебя продадут куда-то», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».