Иван Сергеев: из новичков «Зенита» знаю только Ахметова

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что из всех новичков сине-бело-голубых знает только экс-хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова. В настоящий момент форвард проходит медосмотр в клинике «ММЦ».

«Видел новости о новичках, но не сразу, как они появились. Что-то друзья сказали, что-то родители. Знаю только Ахметова, потому что мы с ним в сборной один раз пересекались. Сейчас будет сбор – там и познакомимся со всеми.

Конкуренция всегда пойдёт на пользу, так что расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо будет работать и доказывать. Тренерский штаб решает, кто сильнее и кто будет играть», – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, о переходе Ахметова в «Зенит» стало известно 9 января. Сине-бело-голубые заключили с игроком контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.