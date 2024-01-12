Станислав Агкацев: сильно расстроился, что снова сел на скамейку в этом сезоне

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что расстроился, потеряв место в основном составе команды Владимира Ивича.

«Конечно, я хотел продолжать играть (после сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»). Уже говорил, что остаток предыдущего чемпионата я провёл в отличной форме. Не буду врать, расстроился сильно. Очевидно, что все хотят играть. Вратарей в команде несколько, а место одно. Хочется ли большего, чем игры в Кубках? Ни одного футболиста не устроит сидеть на скамейке запасных. Это нормально!»— приводит слова Агкацева издание «РБ Спорт».

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене. 22-летний Агкацев в сезоне-2023/2024 провёл один матч в рамках РПЛ, оставив свои ворота в неприкосновенности. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера составляет € 1 млн. За первую команду «Краснодара» Станислав выступает с 2021 года, россиянин дебютировал за «быков» в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».