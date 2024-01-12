Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший гендиректор «Спартака» Первак госпитализирован с двусторонней пневмонией — источник

Бывший гендиректор «Спартака» Первак госпитализирован с двусторонней пневмонией — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак попал в больницу из-за серьёзных проблем со здоровьем. При госпитализации у экс-функционера диагностировали двустороннюю пневмонию, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, 72-летний Первак был доставлен в московскую больницу 9 января. Его положили в отдельную палату. Помимо пневмонии, у экс-гендиректора «Спартака» было обнаружено большое количество сопутствующих болезней.

Напомним, Юрий Первак работал в структуре «Спартака» с 2004 по 2005 год. Именно этот функционер в своё время привёз в стан красно-белых защитника Неманью Видича, который впоследствии построил выдающуюся карьеру в европейском футболе, он играл за «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Материалы по теме
Булыкин: в «Зенит» бразильцы едут пачками. Может, в «Спартак» тоже приедут 11 португальцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android