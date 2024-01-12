Бывший гендиректор «Спартака» Первак госпитализирован с двусторонней пневмонией — источник

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак попал в больницу из-за серьёзных проблем со здоровьем. При госпитализации у экс-функционера диагностировали двустороннюю пневмонию, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, 72-летний Первак был доставлен в московскую больницу 9 января. Его положили в отдельную палату. Помимо пневмонии, у экс-гендиректора «Спартака» было обнаружено большое количество сопутствующих болезней.

Напомним, Юрий Первак работал в структуре «Спартака» с 2004 по 2005 год. Именно этот функционер в своё время привёз в стан красно-белых защитника Неманью Видича, который впоследствии построил выдающуюся карьеру в европейском футболе, он играл за «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».