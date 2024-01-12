Кузяев поделился ожиданиями от матча «Гавра» с «Лионом» в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча с «Лионом» в чемпионате Франции. Игра 18-го тура Лиги 1 состоится в воскресенье, 14 января.

«Лион» — хорошая команда. Я думаю, что мы очень хорошо сыграли с ними на выезде, но я считаю, что независимо от того, с кем мы играем на своём поле, нам нужно взять три очка, потому что наши болельщики помогут нам. Надеюсь, что мы сможем осчастливить их», — сказал Кузяев в интервью YouTube-каналу «Гавра».

«Гавр» после 17 туров чемпионата Франции сезона-2023/2024 занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2025 года. 20 августа в матче чемпионата Франции с «Брестом» россиянин забил свой первый мяч за клуб. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.