«Большой разницы между клубами нет». Экс-тренер «Локомотива» — о нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист казанского «Рубина» и тренер московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«За чемпионство в этом году будет очень серьёзная борьба — и не только между «Зенитом» и «Краснодаром». Там и «Динамо» есть, не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив» с ЦСКА. Большой разницы между клубами нет. Всё зависит от того, кто и как готов именно к конкретной игре.

Звёзды, которые могли решить исход матча, уехали? Это одна из причин, если мы говорим про наш уровень. Получилось, что и в «Зените» их стало не хватать. Когда их было четыре-пять, «Зенит» был безоговорочным лидером. Сейчас два-три — и уже не хватает, правильно? Поэтому я и говорю, что явного претендента нет», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» располагается на первой строчке чемпионата России, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайшим преследователем краснодарской команды является санкт-петербургский «Зенит», который после аналогичного количества матчей заработал 36 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо» с 32 очками. Четвёртый — «Локомотив», набравший 31 очко. 30 очков в активе «Спартака», идущего пятым. ЦСКА с 28 очками занимает восьмую строчку.