В «Боруссии» прокомментировали переход защитника Матсена

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал переход защитника Яна Матсена из лондонского «Челси» на правах аренды.

«Из-за нашей нынешней кадровой ситуации мы решили попытаться найти левого крайнего защитника. Ян является тем игроком, который подходит нашей команде. У него сильная левая нога, он хорош в высоком темпе игры. Кроме того, Матсен — достаточно универсальный футболист. Мы очень рады, что смогли осуществить эту сделку ещё до нашей первой игры в рамках Бундеслиги в этом году», — приводит слова Келя официальный сайт «Боруссии».

Матсен находился в системе «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах «синих» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. О переходе игрока в «Боруссию» стало известно сегодня, 12 января.