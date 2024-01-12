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«Барселона» подтвердила наличие травмы у Рафиньи. Вингер, видимо, не сыграет с «Реалом»

«Барселона» подтвердила наличие травмы у Рафиньи. Вингер, видимо, не сыграет с «Реалом»
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Футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что бразильский полузащитник команды Рафинья травмировал мышцы бедра. Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения футболист пропустит предстоящий матч за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В нынешнем сезоне бразилец провёл за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 14 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Начало игры — в 22:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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