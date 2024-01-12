В «Крыльях Советов» сообщили об отмене матчей с сербскими клубами на сборе в Турции

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила об отмене матчей с сербскими клубами на сборе команды в Турции.

«Товарищеские матчи «Крыльев» на сборе в Турции с «Вождовацем» и «Раднички 1923» отменены. Клуб ищет спарринг-партнёров на замену. Предварительные договорённости с клубами на замену есть», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, ранее в январе «Крылья Советов» опубликовали расписание игр на зимние сборы. Все три сбора самарцев пройдут в Турции: первый — с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. Медицинское обследование футболисты «Крыльев Советов» пройдут 30 января. Соперниками самарского клуба по товарищеским матчам на сборах должны были стать «Вождовац» (Сербия), «Раднички 1923» (Сербия), «Алания», «Пюник» (Армения), «Ахмат», «Динамо» (Москва) и «Химки».