«Галатасарай» готов продать защитника, которым интересуется «Бавария», за € 25 млн

В «Галатасарае» осведомлены об интересе мюнхенской «Баварии» к крайнему защитнику Саше Боэ, однако в турецком клубе не согласятся на вариант с арендой футболиста, сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Галатасарая» в последние часы решило, что он доступен только для продажи. Стоимость трансфера может составить от € 20-25 млн.

Ранее стало известно, что приоритетом для немецкой команды является 26-летний защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле, который уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В этом сезоне Боэ принял участие в 29 матчах своей команды и забил два гола.