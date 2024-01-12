Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» готов продать защитника, которым интересуется «Бавария», за € 25 млн

«Галатасарай» готов продать защитника, которым интересуется «Бавария», за € 25 млн
Аудио-версия:
Комментарии

В «Галатасарае» осведомлены об интересе мюнхенской «Баварии» к крайнему защитнику Саше Боэ, однако в турецком клубе не согласятся на вариант с арендой футболиста, сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Галатасарая» в последние часы решило, что он доступен только для продажи. Стоимость трансфера может составить от € 20-25 млн.

Ранее стало известно, что приоритетом для немецкой команды является 26-летний защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле, который уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В этом сезоне Боэ принял участие в 29 матчах своей команды и забил два гола.

Материалы по теме
«Бавария» определилась с альтернативой Мукиэле на роль правого защитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android