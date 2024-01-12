Экс-тренер Ахметова: «Зенит» не покупает игроков просто так — можно только порадоваться

Бывший тренер полузащитник «Зенита» Ильзата Ахметова Юрий Уткульбаев высказался о переходе хавбека в петербургский клуб.

«Можно только порадоваться за Ильзата, что он попал в такую команду, как «Зенит». Я думаю, что у Ахметова есть все качества, чтобы проявлять себя там, попасть в состав, полный бразильцев. Наверное, сделать это сразу будет тяжело. Но «Зенит» не покупает футболистов просто так — таких, как Ахметов, не так много в чемпионате России. Он дриблёр, игрок штрафной площадки, может сам создать и придумать эпизод. Это нужно «Зениту», чтобы добавить вариативности. Ахметов чаще играет на чужой половине поля, в доминирующей манере. В «Зените» у него будет шанс проявить себя.

Со всех точек зрения переход Ахметова в «Зенит» логичен. Насколько я помню, он уже мог туда попасть. А сейчас Ильзат стал более зрелым, оценил все риски и более уверен в себе», — сказал Уткульбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.