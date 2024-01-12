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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, удалось ли прочитать или посмотреть что-то интересное во время отпуска.

«Не читал, но сходил в кино — вышли «Бременские музыканты», прикольный фильм. Думаю, на каникулах все смотрели «Слово пацана», я его тоже посмотрел. Ещё пересмотрел все российские классические фильмы — «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и так далее. Как «Слово пацана»? Нормальный сериал, посмотреть можно разок», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Вчера, 11 января, футболисты «Зенита» начали проходить медобследование. 14 января команда отправится в Абу-Даби на первый тренировочный сбор. Первыми соперниками «Зенита» станут самаркандское «Динамо», южнокорейский «Чонбук», екатеринбургский «Урал» и саудовский «Аль-Фатех».

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