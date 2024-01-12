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Стало известно, сколько времени пропустит травмированный вингер «Барселоны» Рафинья

Стало известно, сколько времени пропустит травмированный вингер «Барселоны» Рафинья
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Вингер «Барселоны» Рафинья может пропустить 3-4 недели из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По сведениям источника, если восстановление будет проходить хорошо, то футболист будет готов к первому матчу против «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что Рафинья получил травму в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Осасуной» (2:0). Бразилец покинул поле в конце первого тайма.

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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