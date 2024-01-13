«Сможем посмотреть на себя на фоне иностранных команд». Сергеев — о сборах «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от зимних тренировочных сборов.

«Соскучился по работе или хотел бы ещё отдохнуть? Если честно, уже соскучился. Когда только ушёл в отпуск, первые десять дней вообще ничего не делал, но потом втянулся в работу, начал добавлять футбол и понял, что соскучился. Не только по футболу, но и по ребятам в команде. Послезавтра улетаем в Абу-Даби и начинаем подготовку ко второй части сезона.

Спокойно ли переключаю режим? Это уже просто одна из частей нашей футбольной работы, каждый год мы куда-то ездим на сборы, это уже привычно. Мне нравится находиться в команде — если будет свободное время, можно будет поиграть в какие-то игры. С одной стороны, сборы — это очень интересно, с другой стороны — тяжело. Хорошо, что у нас будет турнир и хорошие соперники — сможем посмотреть на себя на фоне иностранных команд. Ещё его будут транслировать — это тоже важно. В общем, думаю, сборы пройдут на ура!» — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».