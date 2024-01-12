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«Ростов» опубликовал состав на первый зимний сбор

«Ростов» опубликовал состав на первый зимний сбор
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«Ростов» в социальных сетях опубликовал список игроков, которые сегодня, 12 января, начали работу на первом зимнем тренировочном сборе.

Фото: ФК «Ростов»

Отмечается, что нападающий Мохаммад Мохеби находится в расположении сборной Ирана.

Первый контрольный матч на сборах «Ростова» состоится в четверг, 18 января. Подопечные Валерия Карпина встретятся с самаркандским «Динамо». Со 2 по 14 февраля «Ростов» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Соперниками команды станут московский «Спартак», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.

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