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Тренер «Челси» Почеттино: я волнуюсь за Нкунку, он не тренируется уже десять дней

Тренер «Челси» Почеттино: я волнуюсь за Нкунку, он не тренируется уже десять дней
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья полузащитника лондонского клуба Кристофера Нкунку, получившего травму в начале января.

«Я немного волнуюсь за Кристофера Нкунку. Мы не знаем, что произойдёт дальше. Конечно, я обеспокоен, потому что он не может приступить к тренировкам уже на протяжении десяти дней. Мы продолжаем оценивать его состояние», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский футболист может пропустить из-за травмы три недели.

26-летний футболист перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник не играл до конца декабря 2023 года из-за травмы колена.

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