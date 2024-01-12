Тренер «Челси» Почеттино: я волнуюсь за Нкунку, он не тренируется уже десять дней

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья полузащитника лондонского клуба Кристофера Нкунку, получившего травму в начале января.

«Я немного волнуюсь за Кристофера Нкунку. Мы не знаем, что произойдёт дальше. Конечно, я обеспокоен, потому что он не может приступить к тренировкам уже на протяжении десяти дней. Мы продолжаем оценивать его состояние», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский футболист может пропустить из-за травмы три недели.

26-летний футболист перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник не играл до конца декабря 2023 года из-за травмы колена.